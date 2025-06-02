Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 989 700 солдат

Война в Украине продолжается. Генштаб ВСУ поведал о потерях россиян на понедельник, 2 июня.

Сообщается, что были ликвидированы уже 989 700 солдат.

Кроме этого информируется о таком уроне РФ: 10 874 танка, 22 663 боевые бронированные машины, 28 575 артиллерийских систем, 1 401 РСЗО, 1 175 средств ПВО, 372 самолета, 336 вертолетов, 38 622 БПЛА оперативно-тактического уровня, 3 271 крылатая ракета, 28 кораблей/катеров, одна подлодка, 50 462 единицы автомобильной техники и автоцистерн, а также 3 905 единиц специальной техники.

Ранее мы писали, что Трампа «очень разочаровали» убийства во время переговоров о перемирии.