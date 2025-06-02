Новым президентом Польши стал оппозиционный кандидат

В Польше прошел второй тур президентских выборов. Победил 42-летний кандидат от оппозиционной партии «Право и справедливость» Кароль Навроцкий.

По данным ЦИК, он набрал 50,9% голосов, в то время как кандидат от правящей «Гражданской коалиции» Рафал Тшасковский получил 49,1% поддержки.

Как ожидается, официальные результаты второго тура голосования огласят в ближайшие часы.

Уточняется, что Кароль Навроцкий набрал 10 606 628 голосов и победил в шести из пятнадцати воеводств, а Рафал Тшасковский получил 10 237 177 голосов и завоевал симпатии всей западной и центральной части Польши.

При этом явка на выборах составила 71,63 процента.

Напомним, что в первом туре выборов, который состоялся 18 мая, Рафал Тшасковский получил 31,36% голосов, а Кароль Навроцкий имел 29,54% поддержки.

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