В Житомире мужчина бросил гранату в группу людей – есть раненые

В Житомире произошел громкий инцидент. О нем поведала областная прокуратура.

Сообщается, что поздно вечером 30 мая между 35-летним местным жителем и группой из четырех мужчин возник конфликт на почве личной неприязни, в связи с чем у подозреваемого возник умысел на совершение преступления – он пришел в свой дом, взял гранату и вернулся с ней к обидчикам. После этого мжучина привел ее в боевое положение и бросил, после чего произошел взрыв.

Информируется, что в результате инцидента пострадали четверо участников конфликта и двое случайных прохожих, которые получили множественные минно-взрывные травмы различной степени тяжести и были госпитализированы в медицинские учреждения города.

Говорится о том, что оперативники полиции, СБУ и работники прокуратуры задержали нападавшего по горячим следам, которому инкриминировали законченное покушение на умышленное убийство или умышленное противоправное причинение смерти двух или более лиц, совершенное способом, опасным для жизни многих лиц (ч. 2 ст. 15, п. 1,5 ч. 2 ст. 115 УК Украины).

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.

Ранее в Нежине мужчина взорвал гранату в парке.