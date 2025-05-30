Россия назвала условие для встречи Зеленского, Путина и Трампа

Кремль не исключает встречу президентом Украины, России и США Владимира Зеленского, Владимира Путина и Дональда Трампа. Однако выдвигает условие.

Его назвал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Он сказал: «Сначала должен быть достигнут результат на прямых переговорах двух стран. После этого, если такой результат, и когда такой результат будет достигнут, тогда, конечно, может зайти речь и о контактах на высшем уровне».

Добавляется: «Владимир Путин говорил неоднократно, что принципиально он за контакты на высшем уровне. Безусловно, они востребованы, но они должны быть подготовлены».

Ранее мы писали, что Турция готова организовать встречу Зеленского, Путина и Трампа.