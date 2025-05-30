Турция готова организовать встречу Зеленского, Путина и Трампа

Глава МИД Турции Хакан Фидан сделал громкое заявление. Оно прозвучало на его встрече с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой в Киеве.

Дипломат сказал: «Переговоры в Стамбуле важны. Как только мы остаемся за столом переговоров, прогресс становится возможным. Был обмен пленными, стороны согласились подготовить предложения по прекращению огня. Надеюсь, что на предстоящих переговорах в большей степени будут завершены технические работы, после чего можно говорить о саммите лидеров для достижения устойчивого прекращения огня».

Добавляется: «Президент Реджеп Тайип Эрдоган будет готов принять саммит с участием Владимира Путина, Дональда Трампа и Владимира Зеленского».

Отмечается: «Мы приближаемся к критической точке в войне в Украине. Переговоры в Стамбуле 16 мая стали новым началом дипломатического урегулирования в Украине».

Он сказал: «Мы хотим сохранить тот импульс, ту динамику, достигнутую в Стамбуле, и готовы принять новый раунд переговоров. Россия сообщила нам о своей готовности возобновить переговоры 2 июня, и мы ведем консультации с Украиной».

Ранее в Совбезе ООН заговорили о выходе США из переговоров.