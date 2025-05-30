Президент Либерии едва не погиб в авиакатастрофе

В Либерии произошло громкое ЧП. Самолет, на борту которого находился президент страны Джозеф Боакай, едва не разбился во время посадки в международном аэропорту имени Робертса, пишет издание Front Page Africa.

Сказано: «Самолет, на борту которого был президент Джозеф Боакай и сопровождающие его лица, едва не разбился во время посадки в международном аэропорту имени Робертса».

Уточняется, что у самолета лопнула шина.

К счастью, в результате инцидента никто не пострадал.

Ранее в США самолет едва не упал на дом престарелых.