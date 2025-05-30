Озвучены текущие темпы весенней посевной в Украине

В Украине завершается весенняя посевная. Стали известны ее нынешние темпы.

О них поведало министерство аграрной политики и продовольствия.

Сказано, что в нашей стране на пятницу, 30 мая, засеяла яровыми зерновыми и зернобобовыми культурами 5,5 миллионов га (97% плана), что фактически соответствует показателям прошлого года (5,5 миллионов га или 98%).

Добавляется, что за неделю было засеяно 200 тысяч га, а отставание от графика 2024 года сократилось.

Информируется, что на сегодня кукурузой засеяно 3,94 миллиона га (3,76 миллиона га неделей ранее), ячменем 744,4 тысячи га (743,6 тысяч га), яровой пшеницей 217,1 тысячи га (215,3 тысячи га), горохом 212,1 тысячи га (212 тысяч га), овсом 158,6 тысяч га (158,4 тысячи га), гречкой 66 тысяч га (49,7 тысячи га), просом 66,1 тысячи га (43,9 тысячи га).

Сообщается, что в соответствии с планом посевы кукурузы достигли 98%, ячменя 96%, яровой пшеницы 95%, гороха 98%, овса 98%, гречки 75%, проса 87%.

Аграрии рассказали, что в прошлом году на 31 мая кукурузой было засеяно 3,895 миллиона га, ячменем 782,6 тысячи га, яровой пшеницей 252,5 тысяч га, горохом 162,5 тысячи га, овсом 163,7 тысяч га, гречкой 97,7 тысяч га, просом 63,6 тысячи га.

Говорится, что по темпам сева лидируют Полтавская (557,3 тысячи га), Черниговская (489,7 тысяч га), Винницкая (393,8 тысяч га), Сумская (390,6 тысяч га) и Черкасская (387,7 тысяч га) области.

Отмечается, что технические культуры засеяны на площади 7,38 миллионов га (93%) по сравнению с 6,8 миллионами га неделей ранее и 7,05 миллиона га в прошлом году на эту же дату.

В том числе посевы под подсолнечником достигли 4,73 миллионов га (3,9 миллионов га неделей ранее и 5,12 миллионов га в прошлом году), соей 2,23 миллиона га (2 миллиона га и 1,93 миллиона га) и сахарной свеклой 220 тысяч га (220 тысяч га и 250 тысяч га).

Резюмируется, что посевы подсолнечника сейчас составляют 93% от плана, сои 92%, сахарной свеклы 99% (ее посев уже завершен).

Ранее в Украине начали сеять гречку.