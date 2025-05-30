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Новости > Ученые выяснили, как Земля реагирует на вспышки на Солнце

Ученые выяснили, как Земля реагирует на вспышки на Солнце

Александр Панько
30.05.25 14:38
165
Ученые выяснили, как Земля реагирует на вспышки на Солнце

Мощные солнечные вспышки не только вызывают яркие северные сияния и нарушают работу радио- и GPS-систем, но и влияют на земную атмосферу значительно глубже, чем считалось ранее. Об этом говорится в статье, опубликованной в журнале JGR Space Physics, пишет Space.com.

Команда ученых из Королевского университета в Белфасте впервые доказала, что во время таких космических явлений атмосфера Земли отвечает пульсациями, которые синхронизируются с колебаниями Солнца.

Ученые изучали солнечную вспышку класса X5.4, произошедшую в марте 2012 года из-за чрезвычайно активного кластера солнечных пятен. Данные от космической обсерватории NASA и спутника GOES-15 показали, что вспышка генерировала ритмичные импульсы энергии каждые 90 секунд. В то же время анализ GPS-сигналов с наземных станций подтвердил, что ионосфера Земли реагировала на эти колебания повышением концентрации электронов, которое наступало с 30-секундной задержкой.

Это открытие подтверждает, что верхние слои атмосферы нашей планеты имеют «инерционность» — способность отвечать на космические изменения не мгновенно, а с определенной задержкой. Ученые отмечают, что это важный шаг в понимании того, как Солнце влияет на Землю, и может помочь лучше предсказывать последствия солнечных бурь для современных технологий.

Напомним, ученые вычислили, когда Солнце сможет сжечь Землю.

Тэги: ученые, Солнце, Земля, вспышка

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