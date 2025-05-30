Мир в Украине наступит после Путина, но есть «промежуточное решение», — Зеленский

Справедливый мир в Украине наступит, вероятно, уже после диктатора России Владимира Путина. Впрочем, есть и «промежуточное решение». Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, которого цитирует Tagesschau.

Как отметил президент, пока он не видит со стороны Путина готовности к завершению полномасштабной войны.

Он отметил, что Запад недостаточно давит на Россию. По его словам, Соединенные Штаты Америки (США) «привлечены, но не на 100%. Другие же страны, такие как Китай или страны Глобального Юга — „сдерживаются“».

«У нас будет справедливый мир, но, возможно, только после Путина. Но мир, который начинается с прекращения огня, а затем с дальнейших шагов к длительному миру, может начаться уже завтра», — добавил он.

Напомни, Зеленский выразил надежду на окончание войны к июню 2026 года.