Украина настойчиво работает с Венгрией над разблокированием вступления в ЕС, — МИД

Венгрия продолжает блокировать открытие переговорных кластеров по членству Украины в Европейском Союзе. Киев настойчиво работает с Будапештом, чтобы решить все двусторонние вопросы. Об этом рассказал спикер МИД Украины Георгий Тихий во время общения с журналистами в соцсети X.

«Мы упорно работаем с венгерской стороной, чтобы решить все двусторонние вопросы. Мы уверены, что можем этого достичь. Есть достаточно воли», — сказал Тихий.

Он отметил, что Украина готова открыть переговорные кластеры и продвигать процесс вступления в ЕС.

«И не только потому, что Украина получает определенные скидки, но и потому, что Украина выполнила необходимые задачи, необходимую работу дома, чтобы получить процесс скрининга, получить некоторые другие рабочие вопросы. И мы готовы открыть переговорные кластеры», — подчеркнул спикер МИД.

По его словам, для этого шага нет препятствий, и его можно сделать уже сейчас.

«Мы будем продолжать работать со всеми государствами-членами ЕС. У нас уже есть, я бы сказал, широкое согласие среди большинства государств-членов ЕС относительно того, что процесс вступления Украины в ЕС может продвигаться. И это также позиция Европейской комиссии. Поэтому мы будем активно работать со всеми и пытаться решить любые двусторонние вопросы, которые есть, с венгерской стороной», — добавил Тихий.

Напомним, Фон дер Ляйен призвала Европу стать независимой от США и принять Украину в ЕС.