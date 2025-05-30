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Новости > Сотрудник Пентагона намеревался «слить» секретные данные за границу

Сотрудник Пентагона намеревался «слить» секретные данные за границу

Александр Панько
30.05.25 12:54
131
Сотрудник Пентагона намеревался «слить» секретные данные за границу

В США задержали IT-специалиста Разведывательного управления Пентагона за попытку передать информацию по вопросам национальной обороны офицеру или агенту иностранного правительства. Об этом сообщила пресс-служба Министерства юстиции США.

Отмечается, что 28-летний Натан Вилас Лаатч предстанет сегодня перед судом.

Мужчина стал гражданским сотрудником Пентагона в 2019 году. Он работает в отделе борьбы с внутренними угрозами и имеет доступ к секретной информации категории «Совершенно секретно».

В марте текущего года ФБР узнало о предложении предоставить секретную информацию иностранному правительству. В электронном письме отправитель написал, что «не согласен с ценностями этой администрации и не разделяет их» и поэтому готов поделиться секретной информацией, к которой он имеет доступ.

После нескольких разговоров с агентом ФБР, которого Лаатч считал должностным лицом иностранного правительства, он начал переписывать секретную информацию в блокнот на своем столе и в течение примерно трех дней неоднократно выносил ее со своего рабочего места. Позже сотрудник Пентагона подтвердил, что готов передать данные.

В назначенном месте на севере Вирджинии мужчина оставил флеш-накопитель: думал, что передает секретную информацию иностранцам. Агенты ФБР подобрали флешку и выяснили, что там были сообщения от Лаатча и несколько распечатанных документов, каждый из которых содержал информацию с грифом «Секретно» или «Совершенно секретно».

Позже мужчина начал требовать вознаграждение за продолжение предоставления секретной информации, а также заявлял, что его интересует гражданство другой страны. 29 мая Лаатч приехал в заранее согласованное место, где его и задержали.

Напомним, два года назад в Пентагоне признали «утечку очень секретных документов».

Тэги: утечка, Пентагон, секретные документы

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