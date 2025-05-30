День защиты детей в Украине перенесли на другую дату

День защиты детей в Украине будет отмечаться ежегодно 20 ноября. Об этом говорится в опубликованном указе президента Владимира Зеленского № 355/2025, опубликованном в пятницу, 30 мая.

«С целью утверждения охраны детства как общенационального приоритета Украины, усиления и объединения усилий международного сообщества, направленных на защиту прав и наилучших интересов ребенка, реализации положений Конвенции о правах ребенка постановляю: Установить в Украине День защиты детей, который отмечать ежегодно в Всемирный день ребенка — 20 ноября», — говорится в документе.

В нем также указывается, что следует «признать утратившим силу указ президента Украины от 30 мая 1998 года № 568/98 О Дне защиты детей».

Как известно, ранее в Украине День защиты детей отмечался 1 июня — в Международный день защиты детей. Он был основан в 1949 году решением сессии Международной демократической федерации женщин, а начали его праздновать в 1950 году в 51 стране мира.

Всемирный день ребенка — Международный день ООН, установленный резолюцией 836 Генеральной Ассамблеи ООН 14 декабря 1954 года, который отмечается ежегодно 20 ноября. Именно в этот день в 1959 году Генассамблея приняла Декларацию прав ребенка, а 20 ноября 1989 года — Конвенцию о правах ребенка.

Напомним, из-за войны Украина потеряла половину своего детского населения.