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Новости > В Совбезе ООН заговорили о выходе США из переговоров

В Совбезе ООН заговорили о выходе США из переговоров

Агата Кловская
30.05.25 11:45
146
В Совбезе ООН заговорили о выходе США из переговоров

Вашингтон рассматривает возможность прекращения участия в мирных инициативах, если глава Кремля Владимир Путин не прекратит агрессию против Украины. Об этом заявил исполняющий обязанности заместителя постоянного представителя США при ООН Джон Келли во время заседания Совета Безопасности, сообщает Интерфакс-Украина.

Келли подчеркнул, что США готовы к конструктивным переговорам по прекращению войны в Украине, однако промедление и нежелание России сотрудничать могут заставить Вашингтон пересмотреть свою позицию.

«Если Россия примет неправильное решение продолжать эту катастрофическую войну, Соединённым Штатам придётся рассмотреть возможность отказа от наших переговорных усилий для прекращения этого конфликта. Чтобы было понятно, делая это, мы не откажемся от наших принципов или наших друзей. Скорее, мы признаем отказ России сотрудничать с нами для достижения желаемого результата», — заявил он.

Келли добавил, что США поддержат мирный процесс, но только при условии честного диалога.

«Мы будем настаивать на том, чтобы обсуждение мирных вопросов обеими сторонами проводилось добросовестно», — сказал исполняющий обязанности заместителя постоянного представителя США при ООН.

Он также напомнил о позиции президента США Дональда Трампа, согласно которой Соединённые Штаты хотят сотрудничать с Россией, в том числе над мирной инициативой.

«Соглашение, которое предлагается сейчас, является наилучшим возможным результатом для России. Президент Путин должен заключить соглашение», — подчеркнул Келли.

Он призвал «как Россию, так и Украину принять сложное, историческое решение стремиться к миру».

«Если одна сторона окажется неспособной или не желает этого сделать, она будет нести ответственность за последствия», — подчеркнул представитель США.

Напомним, Келлог дал совет Умерову по поводу переговоров с Россией.

Тэги: США, ООН, переговоры

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