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Новости > Ученые создали уникальный препарат для продления жизни

Ученые создали уникальный препарат для продления жизни

Агата Кловская
30.05.25 12:36
127
Ученые создали уникальный препарат для продления жизни

Эксперты из Института биологии старения Макса Планка в Германии и университетского колледжа Лондона в Великобритании уверяют, что научились существенно увеличивать продолжительность жизни. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что комбинация двух противоопухолевых препаратов – рапамицина и траметиниба – значительно продлевает жизнь мышам и улучшает их здоровье в старости.

Указывается, что отдельно рапамицин продлевает жизнь на 15-20%, а траметиниб на 5-10%, однако совместно они увеличивают продолжительность жизни примерно на 30%, что указывает на синергетический эффект, превосходящий простое сложение результатов.

Добавляется, что у стареющих мышей, получавших комбинированную терапию, наблюдалось значительное снижение хронического воспаления в тканях и мозге, отсроченное развитие рака и отсутствие дополнительных побочных эффектов по сравнению с применением препаратов по отдельности.

Говорится: «Рапамицин и траметиниб воздействуют на разные участки сигнальной сети, связанной со старением. Анализ экспрессии генов выявил, что комбинация препаратов меняет активность генов иначе, чем каждый препарат по отдельности. Это свидетельствует о наличии новых, уникальных механизмов, возникающих только при совместном применении».

Сказано, что оба препарата уже одобрены для лечения рака.

Указывается, что особенно интересен траметиниб – ранее его способность продлевать жизнь подтверждалась лишь в опытах на мухах, но теперь это впервые доказано на млекопитающих.

Ученые желают теперь определить оптимальную дозировку и способ введения траметиниба, а также протестировать комбинацию в клинических испытаниях с участием людей.

Резюмируется: «Мы не ожидаем, что у людей эффект будет таким же значительным, как у мышей, но хотим, чтобы пожилые люди дольше оставались здоровыми и активными. Будущие исследования помогут понять, кому и как эти препараты могут быть полезны».

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Тэги: ученые, здоровье, мир, наука

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