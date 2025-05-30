Американцы нашли в нашей Солнечной системе кое-что странное

Астрономы из США нашли в нашей Солнечной системе нечто странное. Это объект, который, по их расчетам, может быть новой карликовой планетой.

Сказано, что данное космическое тело, получившее название 2017 OF201, потенциально ставит под сомнение одну из самых интригующих космических гипотез последних десятилетий – существование Девятой планеты.

Специалисты говорят, что диаметр новой планеты составляет около семисот километров, что в три раза меньше Плутона, но все же достаточно, чтобы считаться карликовой планетой.

Уточняется, что 2017 OF201 находится в три раза дальше от Земли, чем Нептун, и описывает экстремально вытянутую орбиту, уходящую более чем на 1,6 тысячи астрономических единиц (расстояний от Земли до Солнца).

Подчеркивается: «Это означает, что на своем пути она заходит далеко в облако Оорта – удаленную зону, наполненную ледяными телами, граничащую с межзвездным пространством».

Ученые рассказали, что полный оборот этой карликовой планеты занимает около 25 тысяч лет, а наблюдать ее можно лишь на 0,5% этого времени, то есть примерно один век.

На сегодняшний день этот объект стремительно тускнеет и вскоре станет недоступным для наблюдений.

По словам исследователей, парадоксально, но открытие произошло в рамках поисков Девятой планеты – гипотетического объекта, чье гравитационное влияние, как считалось, должно объяснить странные скопления орбит ледяных тел за Нептуном.

Впрочем, стоит акцентировать внимание, что орбита 2017 OF201 не вписывается в этот сценарий, что может ослабить аргументы в пользу существования этой планеты».

Уже были поданы заявки на наблюдение объекта с помощью космических телескопов James Webb и Hubble, а также радиотелескопа ALMA.

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