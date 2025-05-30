Медик рассказал, как преодолеть инерцию сна

Популярный испанский медик Давид Каллехо поведал, как преодолеть инерцию сна, то есть чувство разбитости и сонливости после пробуждения. По его словам, поможет этому грамотное откладывание сигнала будильника.

Так, отмечается, что было принято считать, привычка нажимать на повтор сигнала нарушает циркадные ритмы и способствует дневной усталости, но современные исследования, в частности работы экспертов из Стокгольмского университета, демонстрируют, что умеренное откладывание пробуждения может быть полезным.

Врач рассказал: «Если будильник откладывать лишь один раз в первые тридцать минут после пробуждения, это может помочь снизить инерцию сна. За это время организм успевает перейти из глубоких фаз сна в более легкие, что способствует более мягкому и осознанному пробуждению».

Добавляется, что такая тактика может быть полезной для тех, кто с трудом встает по утрам.

Подчеркивается, что главное тут не злоупотреблять этой привычкой и не заменять ею полноценный сон.

Резюмируется, что регулярный режим сна и достаточная продолжительность ночного отдыха по-прежнему остаются основой хорошего самочувствия.

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