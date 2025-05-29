Орбан выступил против ускоренного приема Украины в ЕС

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан вновь говорит об Украине. Выступая на Конференции консервативных политических действий в Будапеште, он высказался против ускоренного приема нашей страны в ЕС.

Политик сказал: «Нам не нужен новый восточный фронт, поэтому нам не нужно и членство Украины в ЕС. У Венгрии есть свой патриотический план реорганизации ЕС, в противовес либеральному, предполагающему увеличение военных расходов и усиление контроля стран-членов из Брюсселя».

Чиновник добавил: «Мы хотим суверенитета. Мы не хотим общих налогов, мы не хотим общих заимствований, мы не хотим централизованного управления экономикой, и мы не хотим, чтобы наши деньги отправлялись на войну третьей страны».

По словам Виктора Орбана, его правительство и другие консервативные европейские деятели желают защитить Европу от нелегальной миграции, укрепить общественную безопасность и традиционные христианские ценности.

Резюмируется, что для реализации плана «необходима победа консервативных политиков на национальных выборах, после которой последует выигранная битва в Брюсселе».

Ранее Орбан обрушился на Украину с очередной порцией критики.