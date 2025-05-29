В Секторе Газа продолжают массово гибнуть мирные жители: актуальные цифры

Израиль продолжает бомбить Сектор Газа. Увы, жертвами становятся мирные жители.

Актуальные данные приводит министерство здравоохранения палестинского анклава.

Сообщается, что лишь за последние сутки погибли 67 людей, а 184 человека получили различные ранения.

Всего с начала боевых действий (7 октября 2023-го года) жертвами войны стали уже 54 249 людей, а ранения получили 123 492 человека.

При этом с марта этого года погибли 3 986 людей, а 11 451 человек получил ранения.

Ранее Британия, Франция и Канада поставили Израилю ультиматум.