В Кремле сообщили об угрозах в адрес семьи Мединского

Семья главы российской делегации на переговорах с Украиной Владимира Мединского якобы получила «угрозы». Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков на брифинге в четверг, 29 мая.

«Это, безусловно, абсолютно вопиющая ситуация», — заявил он.

Песков утверждает, что «угрозы поступают непосредственно не главному переговорщику, а его семье».

«Сейчас очень важно, чтобы наши соответствующие службы, а мы знаем, что Следственный комитет уже занят этим вопросом, определили, откуда исходят эти угрозы. Если источником этих угроз является Украина, „киевский режим“, то ситуация более чем вопиющая», — добавил он.

Тем временем российский Следственный комитет уже ищет «причастных» к «угрозам» семье Мединского и возбудил уголовное дело. По данным ведомства, речь идет о «украинских радикалах». При этом не сообщается, кто именно из семьи Мединского получил эти «угрозы».

В свою очередь Центр противодействия дезинформации (ЦПИ) СНБО Украины заявил, что информресурсы России раскручивают слова российского пропагандиста Владимира Соловьева о якобы угрозах семье Мединского. И эти утверждения не имеют никаких доказательств их существования или того, откуда они поступают.

«Эта информационная кампания, запущенная россиянами накануне возможного второго раунда переговоров, является частью усилий врага по затягиванию времени и срыву переговоров о прекращении огня, оправдывая пропагандистской чепухой о якобы „недоговороспособности украинской стороны“ и „террористической сутности киевского режима“», — отметили в ЦПД.

Напомним, Путин утвердил состав делегации РФ для переговоров с Украиной.