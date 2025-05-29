Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Синоптики поведали украинцам, чего ожидать от погоды в обозримом будущем

Синоптики поведали украинцам, чего ожидать от погоды в обозримом будущем

Агата Кловская
29.05.25 13:39
105
Синоптики поведали украинцам, чего ожидать от погоды в обозримом будущем

Синоптики рассказали, какой будет погода в Украине. Появился прогноз Гидрометцентра.

В нем сказано, что в пятницу, 30 мая, на большей части территории нашей страны сохранится дождливая погода, местами с грозами. Ночью в западных и восточных областях, а днем везде кроме запада, местами пройдет небольшой кратковременный дождь, на востоке днем местами гроза. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с.

Ночью плюс 9-14, днем 18-23 тепла, на востоке до плюс 26, в западных областях 15-20 тепла. В Карпатах ночью плюс 3-8, днем 11-16 тепла.

В Киеве завтра ночью будет без осадков, днем пройдет небольшой кратковременный дождь. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Ночью плюс 12-14, днем около 20 тепла.

Также информируется, что в субботу, 31 мая, ночью на востоке и юго-востоке, а днем на Левобережье, в Крыму и в западных областях ожидаются кратковременные дожди, местами грозы. На остальной территории Украины будет без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Ночью плюс 9-14, на юго-востоке до 17 тепла, в западных областях плюс 6-11. Днем по стране 20-25 тепла. В Карпатах ночью плюс 3-8, днем 11-16 тепла.

В украинской столице послезавтра должно быть сухо. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Ночью плюс 12-14, днем 22-24 тепла.

Ранее синоптики удручили украинцев своим прогнозом на ближайшие дни.

Тэги: Киев, общество, погода, регионы, погодные условия, синоптики, новости Украины

Комментарии

Статьи

20.05.25 19:24

Чемпионство киевского «Динамо»: итоги от Андрея Шахова

Автор: Александр Панько

Дайджест

Будущее человечества на непонятном языке описал ChatGPT
28.04.25 10:23

Будущее человечества на непонятном языке описал ChatGPT

Автор: «Фраза»

Выбор редакции
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
29.05.25 14:53

Орбан выступил против ускоренного приема Украины в ЕС

29.05.25 14:48

В Секторе Газа продолжают массово гибнуть мирные жители: актуальные цифры

29.05.25 14:44

В Кремле сообщили об угрозах в адрес семьи Мединского

29.05.25 13:45

Politico: Трамп теряет терпение к Путину — возможны санкции

29.05.25 13:30

В Харьковской области бушевал масштабный лесной пожар

29.05.25 13:18

Мерц высказался по поводу поставок ракет Taurus Украине

29.05.25 13:12

Путин ведет вас в бездну... Американский сенатор Линдси Грэм предостерег россиян

29.05.25 12:58

Чаще всего по украинцам работают мошеннические колл-центры из Днепра, - эксперт StopUAScam Дмитрий Ткачев

29.05.25 12:51

«Золотой купол» в обмен на свободу: Трамп предложил Канаде необычную сделку

29.05.25 14:44

В Кремле сообщили об угрозах в адрес семьи Мединского

29.05.25 11:48

Войска России готовы атаковать Сумщину, — ГПСУ

29.05.25 10:21

Москва предложила Киеву время и место проведения нового раунда переговоров

28.05.25 16:21

Кремль анонсировал возобновление переговоров с Украиной

28.05.25 13:51

Зеленский выразил надежду на окончание войны к июню 2026 года

28.05.25 13:23

Путин выдвинул условия для завершения войны в Украине, — Reuters

28.05.25 12:44

Зеленский озвучил основные цели российской армии

28.05.25 11:30

Зеленский рассказал о текущей ситуации с мобилизацией

28.05.25 10:27

Келлог озвучил общие потери Украины и РФ в войне

27.05.25 15:33

Киев и Лондон заключили многомиллиардное соглашение о поставках вооружений

22.05.25 16:17

Американцы придумали, как продлить свежесть овощей и фруктов

23.05.25 09:47

Залужный сделал резонансное заявление о границах 1991 года

25.05.25 16:33

Ученые поведали, как прожить более ста лет

23.05.25 13:57

Ученые разгадали интересный секрет нашей кожи

23.05.25 10:16

В МИД отреагировали на очередное заявление Путина о буферной зоне

22.05.25 14:58

Ученые узнали о холере кое-что новое

22.05.25 20:22

Бразильцы узнали о бессоннице нечто новое

22.05.25 15:42

Озвучено нынешнее число украинских беженцев в мире

23.05.25 10:18

Стало известно, сколько легальных единиц оружия сейчас на руках у украинцев

23.05.25 14:25

Найден самый далекий объект во Вселенной

Фото и Видео
В Кремле возбудились от слов Мерца об ударах по РФ
В Кремле возбудились от слов Мерца об ударах по РФ
В Кремле возбудились от слов Мерца об ударах по РФ
В Кремле возбудились от слов Мерца об ударах по РФ
Опубликовано видео яркого извержения вулкана на Гавайях
Опубликовано видео яркого извержения вулкана на Гавайях
Появилось видео, как Макрон получил по лицу от своей жены
Появилось видео, как Макрон получил по лицу от своей жены
В Киеве женщина открыла стрельбу по дверям многоэтажки
В Киеве женщина открыла стрельбу по дверям многоэтажки
Путин приказал создать «буферную зону» на границе
Путин приказал создать «буферную зону» на границе
Эпичный пожар в Индии оборвал немало жизней – появилось видео
Эпичный пожар в Индии оборвал немало жизней – появилось видео
Трамп сказал, когда встретится с Путиным
Трамп сказал, когда встретится с Путиным
В Стамбуле началась встреча Украина-Турция-США
В Стамбуле началась встреча Украина-Турция-США
На церемонии открытия «Евровидения-2025» произошел скандал
На церемонии открытия «Евровидения-2025» произошел скандал
Зеленский рассказал, о чем говорил с Трампом
Зеленский рассказал, о чем говорил с Трампом
fraza.com
Новости блогосферы
30.12.24 20:35

Война скоро не закончится
05.06.24 17:24

О пользе блэкаутов
02.05.24 21:19

Война в Украине: ВПК и промышленность сторон
25.02.24 19:26

Когда закончится война и что делать?

Опрос

Чего вы ждете от 2025 года?

посмотреть результаты
© 2025 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фраза.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.

Бажаєте перейти на українську версію сайта? Тоді тисніть сюди