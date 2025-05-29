Синоптики поведали украинцам, чего ожидать от погоды в обозримом будущем

Синоптики рассказали, какой будет погода в Украине. Появился прогноз Гидрометцентра.

В нем сказано, что в пятницу, 30 мая, на большей части территории нашей страны сохранится дождливая погода, местами с грозами. Ночью в западных и восточных областях, а днем везде кроме запада, местами пройдет небольшой кратковременный дождь, на востоке днем местами гроза. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с.

Ночью плюс 9-14, днем 18-23 тепла, на востоке до плюс 26, в западных областях 15-20 тепла. В Карпатах ночью плюс 3-8, днем 11-16 тепла.

В Киеве завтра ночью будет без осадков, днем пройдет небольшой кратковременный дождь. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Ночью плюс 12-14, днем около 20 тепла.

Также информируется, что в субботу, 31 мая, ночью на востоке и юго-востоке, а днем на Левобережье, в Крыму и в западных областях ожидаются кратковременные дожди, местами грозы. На остальной территории Украины будет без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Ночью плюс 9-14, на юго-востоке до 17 тепла, в западных областях плюс 6-11. Днем по стране 20-25 тепла. В Карпатах ночью плюс 3-8, днем 11-16 тепла.

В украинской столице послезавтра должно быть сухо. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Ночью плюс 12-14, днем 22-24 тепла.

Ранее синоптики удручили украинцев своим прогнозом на ближайшие дни.