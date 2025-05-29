В Харьковской области бушевал масштабный лесной пожар

Масштабный лесной пожар бушевал в Харьковской области. Как счастью, как говорят в ГСЧС, вечером в среду, 28 мая, огонь на территории Старосалтовского лесничества вблизи села Березники удалось локализовать.

Добавляется, что сейчас тушение пламени продолжается.

Сказано: «Пожарные и лесоводы предотвратили распространение огня на жилой сектор близлежащих населенных пунктов».

Всего пожар охватил около 21 га, а около леса на открытой местности горел сухостой на площади 2 га.

Уточняется при этом, что к ликвидации пожара привлечены 19 спасателей, три единицы пожарной техники и медицинский расчет ГСЧС, а также пожарные местной пожарной команды поселка Вильча из восьми сотрудников и пяти единиц техники лесхоза.

Отмечается, что работы по ликвидации огня осложняются угрозой ударов со стороны оккупантов, а также постоянной детонацией мин и неразорвавшихся боеприпасов.

Сейчас причина возникновения возгорания устанавливается.

Ранее пожар на ТЭЦ в Белой Церкви оборвал две жизни.