Чаще всего по украинцам работают мошеннические колл-центры из Днепра, - эксперт StopUAScam Дмитрий Ткачев

Мошеннические колл-центры в Украине — часть глобальной индустрии киберпреступности, приносящей миллиарды долларов в год. Их деятельность варьируется от финансовых пирамид и фейковых лотерей до инвестиционных афер и вымогательства. По мнению эксперта в области кибербезопасности и члена расследовательской группы Stop UA Scam Дмитрия Ткачева, в настоящее время большинство колл-центров управляются международными ОПГ, часто связанными с российскими, израильскими, молдавскими и украинскими криминальными структурами. Об этом пишет издание Антикорправда



Также издание сообщает следующую информацию:

«В Украине мошенники пользуются слабым контролем со стороны правоохранителей, доступом к IT-специалистам (хакерам, софт-разработчикам) и коррумпированными связями для прикрытия деятельности.



Ткачев утверждает, что за последний год украинцы чаще стали являться целями телефонных мошенников. По его словам, каждый десятый украинец пострадал от действий телефонных скамеров. Ткачев также заявил, что чаще всего по украинцам работают мошенники из Днепра. По его информации, несколько таких групп ведут свою деятельность из ТЦ Delmar Center и ТРЦ „Каскад Плаза“ Biz Group.



Эксперт сообщил, что расследовательская группа тщательно анализирует деятельность мошенников и передает всю информацию в правоохранительные органы.



Стоит отметить, что Украина имеет развитую IT-среду, и некоторые программисты после начала российского вторжения ушли в теневой сектор, создавая фейковые сайты, вредоносное ПО для кражи данных и скрипты для автоматического обмана.



В то же время существует проблема с коррумпированными чиновниками и правоохранителями. Без „крыши“ колл-центры не могли бы работать годами. В некоторых случаях их прикрывают местные полицейские, судьи и чиновники».