Politico: Трамп теряет терпение к Путину — возможны санкции

В отношениях между США и Россией нарастает напряженность. Но Дональд Трамп пока не принял решение о новых санкциях. Об этом сообщает Politico.

Как отмечает издание, президент США дал понять, что его терпение по отношению к Владимиру Путину на исходе, предупредив его, что тот «играет с огнем», отказываясь вести серьезные мирные переговоры по завершению войны в Украине.

Однако, несмотря на разочарование тем, что Путин не реагирует на его предложение перезагрузить отношения с США после мирного урегулирования, Трамп пока не решил изменить свой подход.

«Путин опасно близок к тому, чтобы сжечь золотой мост, который Трамп перед ним выстроил», — заявил один из представителей администрации.

Напомним, Трамп ответил, что ждет Путина в случае обмана.