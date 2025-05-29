Украинцам рассказали, какова ситуация с электричеством на сегодняшний день

В четверг, 29 мая, в Украине вновь наблюдаются проблемы с электричеством. Фиксировались отключения электроэнергии в двух областях.

Об этом информирует «Укрэнерго».

Сказано следующее: «В результате неблагоприятных погодных условий на утро полностью или частично были обесточены 21 населенный пункт в двух областях».

Добавляется: «Ремонтные бригады облэнерго работают над тем, чтобы как можно скорее восстановить электроснабжение всех абонентов. Завершить аварийно-восстановительные работы планируют до конца суток».

Глава Полтавской ОВА Владимир Когут поведал, что из-за неблагоприятных погодных условий произошло аварийное отключение линий электропередач в семи населённых пунктах Гадячской, Диканской и Кобеляцкой территориальных общин.

По его словам, без электричества остались 55 юридических и 526 бытовых потребителей, а специалисты уже работают над восстановлением электроснабжения.

Кроме этого, по информации Черниговоблэнерго, из-за непогоды в регионе остались без электричества: 229 потребителей в Менщине, 419 на Прилуччине, 621 на территории бывшего Черниговского района.

Впрочем, энергетики говорят, потребление электроэнергии в нашей стране сегодня утром снизилось на 4,2% по сравнению с тем же временем в среду, что объясняется меньшей облачностью в нескольких регионах, что обеспечивает более эффективную работу бытовых солнечных электростанций.

Ранее мы писали, что теперь в Украине в розетках – 230 Вольт.