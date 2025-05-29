Японцы раскрыли интересный секрет кошек

Эксперты из Токийского университета сельского хозяйства в Японии раскрыли интересный секрет кошек. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что удалось понять, как эти домашние животные воспринимают человеческие запахи.

Было проведено тестирование с участием тридцати особей, которым предлагали понюхать пластиковые пробирки с тампонами, содержащими запахи их собственного хозяина (образцы брали из-под мышки, за ухом и между пальцев ног) либо совершенно незнакомого человека, либо отсутствие запаха (контрольная группа).

В итоге выяснилось, что кошки тратили значительно больше времени на изучение незнакомых запахов.

Также найдено занимательное различие в использовании ноздрей: сперва животные предпочитали нюхать правой ноздрей, но по мере привыкания к запаху переключались на левую.

Добавляется, что данное явление известно как латерализация.

Говорится: «Это может свидетельствовать о латерализации обонятельной функции у кошек, когда разные полушария мозга специализируются на разных задачах. Подобное ранее наблюдалось у собак, рыб и птиц».

Сообщается, что поведение животных во время эксперимента зависело от их пола и характера.

Так, коты-самцы с невротичными чертами чаще возвращались к повторному обнюхиванию пробирок, в то время как более спокойные особи изучали запахи размеренно, а у кошек-самок такой зависимости не выявили.

Ранее австралийцы заявили, что кошкам нельзя пить молоко.