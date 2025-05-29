Японцы раскрыли интересный секрет кошек

Эксперты из Токийского университета сельского хозяйства в Японии раскрыли интересный секрет кошек. Появились данные их отчета.
В нем сказано о том, что удалось понять, как эти домашние животные воспринимают человеческие запахи.
Было проведено тестирование с участием тридцати особей, которым предлагали понюхать пластиковые пробирки с тампонами, содержащими запахи их собственного хозяина (образцы брали из-под мышки, за ухом и между пальцев ног) либо совершенно незнакомого человека, либо отсутствие запаха (контрольная группа).
В итоге выяснилось, что кошки тратили значительно больше времени на изучение незнакомых запахов.
Также найдено занимательное различие в использовании ноздрей: сперва животные предпочитали нюхать правой ноздрей, но по мере привыкания к запаху переключались на левую.
Добавляется, что данное явление известно как латерализация.
Говорится: «Это может свидетельствовать о латерализации обонятельной функции у кошек, когда разные полушария мозга специализируются на разных задачах. Подобное ранее наблюдалось у собак, рыб и птиц».
Сообщается, что поведение животных во время эксперимента зависело от их пола и характера.
Так, коты-самцы с невротичными чертами чаще возвращались к повторному обнюхиванию пробирок, в то время как более спокойные особи изучали запахи размеренно, а у кошек-самок такой зависимости не выявили.
Ранее австралийцы заявили, что кошкам нельзя пить молоко.