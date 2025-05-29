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ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Германия направит Украине 5 миллиардов евро помощи

Германия направит Украине 5 миллиардов евро помощи

Агата Кловская
29.05.25 11:45
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Германия направит Украине 5 миллиардов евро помощи

Украина и Германия подписали соглашение о финансировании дальнобойного оружия украинского производства. Также был заключен контракт между Украиной и немецкой оружейной промышленностью. Об этом сообщает пресс-служба Бундесвера.

Соответствующее соглашение подписали министр обороны Украины Рустем Умеров и министр обороны Германии Борис Писториус. Отмечается, что Министерство обороны Германии согласилось предоставить Украине новую военную помощь в размере 5 миллиардов евро.

Германия будет финансировать производство дальнобойных вооружений в Украине в будущем. Значительное количество систем дальнобойного оружия должно быть произведено в 2025 году.

«Системы вооружения будут быстро доступны для вооруженных сил Украины — первые из них могут быть развернуты уже через несколько недель. Поскольку они уже введены в эксплуатацию в украинских вооруженных силах, дополнительной подготовки не требуется», — сказано в заявлении.

Германия также продолжит поставлять боеприпасы. Кроме поставок артиллерийских боеприпасов, уже обещанных на 2025 год, планируется поставка дополнительных пакетов боеприпасов для различных систем вооружения, в частности для важных систем противовоздушной обороны. Также Германия поставляет Украине дополнительные системы наземного вооружения и стрелковое оружие.

Кроме этого Умеров инемецкая оборонная компания Diehl подписали контракт на поставку систем противовоздушной обороны и соответствующих боеприпасов в Украину.

Помощь Германии будет направлена на ремонтные мощности в Украине. С этой целью оборонные компании обеих стран договорились о «совместном предприятии».

Напомним, Германия передала Украине большой пакет помощи.

Тэги: Германия, Украина, помощь

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