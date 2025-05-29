Защиту для украинцев в ЕС могут продлить до 2027 года

Европейский Союз намерен продлить временную защиту для граждан Украины до марта 2027 года. Решение может быть принято во время заседания Совета ЕС по вопросам юстиции и внутренних дел, которое состоится 12-13 июня в Люксембурге. Об этом заявил посол Украины в ЕС Всеволод Ченцов, сообщает «Европейская правда».

По его словам, действующий механизм временной защиты для украинцев в ЕС будет продлен до марта 2027 года.

«Мы рассчитываем на то, что Совет ЕС продолжит временную защиту для украинцев, и исходим из того, что это продолжение будет до марта 2027 года», — сказал Ченцов.

Посол отметил, что на решение Еврокомиссии «повлияла ситуация с безопасностью в Украине, которая, к сожалению, не улучшается».

«Стоит учитывать, что примерно половина украинцев, которые находятся под временной защитой в ЕС — это женщины, и около трети — дети, то есть. уязвимые категории. ЕС, Еврокомиссия и государства-члены относятся к этой ситуации ответственно», — пояснил он.

Он рассказал, что параллельно в Евросоюзе продолжается дискуссия о том, что делать через два года, когда действие директивы о временной защите завершится. Именно поэтому на следующей неделе состоится визит в Брюссель вице-премьер-министра Украины — министра национального единства Алексея Чернышева.

Он проведет переговоры с профильным еврокомиссаром по вопросам миграции Магнусом Бруннером и другими европейскими чиновниками именно на тему «поиска общего подхода к указанному вопросу».

«Мы будем ставить вопрос, каким образом Европейская комиссия и государства-члены будут способствовать возвращению наших граждан, — тех, которые готовы вернуться, — если ситуация с безопасностью будет позволять это», — рассказал Ченцов.

По результатам консультаций с украинской стороной, Еврокомиссия должна прокоммуницировать свое видение, каким образом может быть завершено действие директивы ЕС о временной защите после марта 2027 года.

Напомним, несколько миллионов украинцев могут лишиться правового статуса в ЕС после окончания войны.