В МИД призвали Россию немедленно передать «меморандум»

Если Россия уже подготовила свой «меморандум» с предложениями по прекращению огня, она должна немедленно передать его Украине. Об этом министр иностранных дел Украины Андрей Сибига написал в соцсети Х.

«Зачем ждать понедельника? Если россияне, наконец, выработали свой „меморандум“ — после десяти дней размышлений и ударов против Украины — его можно сразу передать нам», — отметил Сибига.

По его словам, Украина ожидает, что российская сторона не сорвет следующую встречу и немедленно подаст свои предложения на рассмотрение украинской стороны, как это и было договорено ранее.

«Только должным образом подготовленная встреча может дать реальные результаты», — подчеркнул министр.

Спикер министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий в своем Twitter-аккаунте (X) отметил, что вопрос о передаче Россией своего «меморандума», якобы уже подготовленного, станет для Москвы тестовой задачей.

«Это тест для России. Если они не просто тормозят процесс, пусть сейчас покажут свой „меморандум“. Украина поделилась своим видением», — говорится в публикации представителя МИД.

Он задался вопросом, если российский документ «готов и его элементы можно обсуждать», то «зачем его скрывать?»

«Как встреча может быть результативной, если они принесут кота в мешке?», — говорит Тихий.

Напомним, Москва предложила Киеву время и место проведения нового раунда переговоров.