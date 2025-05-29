Госдеп объяснил планы США в отношении России

США готовы усилить давление на Россию, если это будет необходимо. Об этом в эфире телеканала Fox заявила пресс-секретарь Государственного департамента Темми Брюс, комментируя инициативу Сената США по введению экстремальных санкций против России.

Она подчеркнула, что предложенный законопроект, независимо от дальнейших действий Сената, является сигналом о готовности США действовать.

«Это тот законопроект, который, независимо от того, что может сделать Сенат, сигнализирует о том, что мы готовы действовать быстро, что Америка готова оказывать максимальное давление, если хотите, на Россию. И у президента в его ящике с инструментами много инструментов. Он явно человек, который имеет конечную цель, и он намерен её достичь. Путин это понимает. И я думаю, что российский народ тоже скоро это поймёт», — заверила Брюс.

Напомним, Трамп ответил, что ждет Путина в случае обмана.