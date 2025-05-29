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Новости > Зеленский готов к любому формату встречи с Путиным и Трампом

Зеленский готов к любому формату встречи с Путиным и Трампом

Александр Панько
29.05.25 10:39
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Зеленский готов к любому формату встречи с Путиным и Трампом

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к встречам по мирным переговорам на самом высоком уровне — как в двустороннем, так и трехстороннем формате. Об этом он сказал на встрече с журналистами.

По его словам, Киев не против участия во встрече «Трамп-Путин-Зеленский». Он отметил, что украинская, американская и российская стороны проинформированы о такой готовности.

«Мы готовы к формату „Трамп-Путин-я“, и мы готовы к формату „Трамп-Путин“, „Трамп-Зеленский“ и потом втроем. Я имею в виду одновременно, не то, что это разбросанные встречи», — сказал Зеленский.

Он привел пример встреч в Саудовской Аравии, где американцы отдельно говорили с украинской и российской сторонами, хотя это происходило в одном пространстве. По его словам, тогда только не хватало непосредственного диалога между Киевом и Москвой, который впоследствии состоялся в Стамбуле.

Зеленский подчеркнул, что Украина готова и к техническим встречам в Ватикане, Швейцарии или другом месте, где будет предложено. Также он не исключает сразу встречи на уровне лидеров, без предварительной подготовки: «Если наше решение может быть обсуждено сразу без технических встреч — мы готовы».

В то же время он подчеркнул, что не видит проблем в форматах.

«Мне все равно. Я готов к любому формату», — сказал он.

Президент пояснил, что формат зависит от тем: для обсуждения прекращения огня, по его словам, уместна трехсторонняя встреча с участием США, которые могли бы выступать мониторинговой стороной.

В случае же переговоров о гарантиях безопасности, Зеленский считает важным участие европейских стран:

«Если какая-то встреча, например, о гарантиях безопасности, я очень хочу, чтобы были европейцы. Это о том, что они будут давать эти гарантии безопасности. Они сегодня единственные, кто уже декларировал, что они готовы поддержать Украину. Например, украинскую армию, финансами и оружием», — подчеркнул президент.

Зеленский сказал, что вопросы, связанные с членством Украины в ЕС, не должны обсуждаться с Россией: «Это точно не зависит от „русских“. Это зависит от ЕС. И я хочу это с ними проговаривать».

Зеленский резюмировал, что Украина открыта к любым переговорным форматам, но содержание встреч должно соответствовать полномочиям и роли сторон, участвующих в них.

Напомним, Москва предложила Киеву время и место проведения нового раунда переговоров.

Тэги: Владимир Путин, встреча, Дональд Трамп, Владимир Зеленский

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