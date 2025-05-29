Москва предложила Киеву время и место проведения нового раунда переговоров

Россия предложила Украине дату и место обмена меморандумами об условиях возможного прекращения огня. Об этом заявил помощник президента России Владимир Мединский в Telegram. Он заявил, что «сам» позвонил министру обороны Украины Рустему Умерову.

«Подчеркну: там же, сразу на месте, мы готовы начать содержательное „существенное“ обсуждение каждого из пунктов пакетного соглашения о возможном прекращении огня. Украинская сторона пошла советоваться. Очевидно, совещание затянулось. Ждем подтверждения и готовы в указанную нами дату — в ближайшие дни — лично встретиться и начать работать. В интересах долгосрочного мира и спасения человеческих жизней», — отметил российский чиновник.

Министр иностранных дел Сергей Лавров позднее заявил, что Москва предложила Киеву провести новый раунд переговоров в Стамбуле 2 июня.

Напомним, Кремль анонсировал возобновление переговоров с Украиной.