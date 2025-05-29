Трамп ответил, что ждет Путина в случае обмана

Президент США Дональд Трамп нужно еще две недели, чтобы понять, пытается ли российский диктатор Владимир Путин обмануть его относительно прекращения войны. Когда же обман подтвердится, он планирует реагировать «немного иначе». Об этом заявил сам американский лидер во время брифинга в Белом доме.

«Мы узнаем, хочет ли он нас обмануть, или нет. И если да, то мы будем реагировать немного иначе. Но это займет около полутора-двух недель. У нас есть господин Виткофф, который теперь делает феноменальную работу и очень сильно с ними работает. Кажется, они хотят что-то сделать. Но пока документ не подписан, я не могу вам сказать», — заверил Трамп.

Трамп добавил, что «очень разочарован» массированными обстрелами Украины, которые произошли недавно.

«Я могу сказать, что я очень разочарован тем, что случилось несколько ночей назад, когда людей убили посреди того, что вы называете переговорами. Я очень разочарован этим. Очень, очень разочарован», — заверил президент США.

Напомним, Трамп признал, что Путин сошел с ума.