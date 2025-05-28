Мерц сделал ряд важных заявлений по поводу войны в Украине

Канцлер Германии Фридрих Мерц сделал ряд заявлений по поводу войны в Украине. Они прозвучали в ходе совместной пресс-конференции с президентом нашей страны Владимиром Зеленским в Берлине.

Чиновник сказал: «Украина готова вести технические переговоры с Россией в любом месте, будь то Ватикан, Женева или любая другая третья страна. Мы, европейцы, готовы поддержать эти переговоры».

Добавляется: «Мы также рассчитываем на поддержку США, чьи усилия остаются необходимыми для успешных переговоров».

Глава правительства подчеркнул: «Мы продолжим нашу военную поддержку, и мы будем расширять ее».

Также он информировал: «Параллельно уже ведется работа над 18-м пакетом санкций. Мы ведем переговоры с США по этому поводу. Вы знаете, что американское правительство и американский конгресс ведут интенсивный диалог о дальнейших санкциях со стороны США. Мы участвуем в этих обсуждениях, в том числе и я принимаю в этом активное участие».

Ранее Мерц предрек затяжную войну в Украине — дольше, чем можно себе представить.