Дуров договорился сотрудничать с Маском

Мессенджер Telegram будет сотрудничать со стартапом xAI американского миллиардера Илона Маска. Об этом в социальной сети Х информировал основатель сервиса Павел Дуров.

Он написал: «Telegram и xAI договорились о сотрудничестве сроком на один год для распространения Grok среди более чем миллиарда пользователей Telegram и интеграции его в свои приложения».

Добавляется: «Telegram получит 300 миллионов долларов наличными и акционерный капитал от xAI, а также 50% дохода от подписок xAI, продаваемых через Telegram. Вместе мы победим».

Ранее Дуров сделал важное заявление по поводу конфиденциальности в Telegram.