В Полтавской области в психушке насильно удерживали десятки людей

Полтавскую область потрясло громкое ЧП. О нем информирует уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

Сообщается следующее: «В помещении, где ранее применялись принудительные меры медицинского характера, 29 пациентов сообщили, что их удерживают против собственной воли».

Добавляется: «У них изъяли документы и мобильные телефоны, а также, по их словам, их привлекают к принудительному бесплатному труду».

Кроме этого говорится о том, что серьезные нарушения прав человека обнаружили в «Областном учреждении по оказанию психиатрической помощи» Полтавского областного совета.

Резюмируется, что уже открыто уголовное производство, проводятся следственные действия.

Ранее Закарпатье потрясло жуткое преступление – вынесен приговор.