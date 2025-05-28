Президент Украины пообещал ответить на меморандум России

Россия готовит «меморандум», в котором должна озвучить свое видение следующих шагов урегулирования войны и готова ли к прекращению огня. Украина ответит на «меморандум», когда ознакомится с ним. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил на встрече с журналистами, которая состоялась 27 мая.

Как подчеркнул глава государства, Украина поддержала безусловное прекращение огня и переход к дипломатии в любом формате и составе, готова к встречам прямых встреч с РФ или при посредничестве почти в любом месте цивилизованного мира.

Зеленский добавил, что на переговорах в Стамбуле Россия поставила соответствующие условия, стороны договорились об обмене тысячи людей. Но, как отметил президент, «к другим шагам в адженде стамбульской встречи Россия не была готова», речь идет о прекращении огня.

«И они сказали, что они так просто к этому не готовы. Они сказали, что мы к вам вернемся с какими-то сигналами. То же самое нам передавали и Соединенные Штаты Америки. То же самое зафиксировала и турецкая сторона во время соответствующих встреч. Все это было в течение двух суток турецких переговоров. С нашей стороны был министр обороны Умеров, который контактировал с господином Мединским с российской стороны. Россия сказала: „Мы вам передадим что-то, что называется меморандумом“», — пояснил президент.

По словам Зеленского, в «меморандуме» РФ должна передать, какие она видит следующие шаги, способна ли поддержать прекращение огня и встречу на уровне лидеров государств.

«Почитаем их предложения и точно ответим. Все. Нечего добавить», — сказал Зеленский.

Напомним, Путин выдвинул условия для завершения войны в Украине.