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Новости > Кит Кэллог ответил на угрозы Медведева Третьей мировой войной

Кит Кэллог ответил на угрозы Медведева Третьей мировой войной

Александр Панько
28.05.25 14:35
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Кит Кэллог ответил на угрозы Медведева Третьей мировой войной

Спецпредставитель главы Белого дома Кит Келлог раскритиковал заместителя председателя Совета Безопасности Российской Федерации Дмитрия Медведева из-за угроз «Третьей мировой войной». Об этом сообщает Twitter-аккаунт спецпосланника Соединенных Штатов Америки (США) по вопросам Украины Кита Келлога.

Недавно глава Белого дома Дональд Трамп пригрозил российскому диктатору Владимиру Путину за затягивание мирных переговоров с Украиной.

«Владимир Путин не понимает, что если бы не я, с Россией уже произошло бы много очень плохих вещей. И я имею в виду очень плохих. Он играет с огнем!», — заявил он.

В ответ Медведев начал ныть, что единственной «плохой вещью» может быть «Третья мировая война».

По словам Кэллога, попытка разжечь страх перед «Третьей мировой войной», является опрометчивым комментарием со стороны Медведева.

«Трамп работает над тем, чтобы остановить эту войну и прекратить убийства. Мы ожидаем получения Меморандума о прекращении огня, который вы обещали неделю назад. Прекратите огонь немедленно», — добавил он.

Напомним, Трамп пригрозил Путину серьезными последствиями.

Тэги: Дмитрий Медведев, Третья мировая война, Кит Келлог

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