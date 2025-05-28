Зеленский озвучил основные цели российской армии

У российских войск есть несколько основных задач, которые они будут пытаться выполнить в ближайшие месяцы. Об этом сказал президент Владимир Зеленский на встрече с журналистами во вторник, 27 мая.

«Они (россияне) будут делать всё, чтобы пересечь административную границу Днепропетровской области. Они этого хотят. Пока что им это не удаётся. Они хотят захватить Покровск, они делают неизменные действия. Луганская, Донецкая область остаются именно теми стратегическими целями, которые поставлены у них ещё с 2014 года», — заявил глава государства.

Также Зеленский подтвердил намерения россиян создать так называемую 10-километровую буферную зону в Сумской области.

«Сейчас на Сумском направлении они накапливают войска. Более 50 тысяч. Мы понимаем. Но у нас там есть успехи. Сегодня взяли, например, восьмерых пленных в районе Тёткино», — рассказал Президент.

По его словам, главные силы россияне сосредоточили на Курском направлении.

«Для вытеснения наших войск из Курщины и для того, чтобы подготовить наступательные действия на Сумщину. Для строительства этой буферной зоны, которую они так называют, в 10 километров вглубь Украины. Я думаю, что они понимают, что им не хватает этих возможностей. Сейчас это так. Хотя на Курщине, я считаю, правильно наши войска сделали. Вышли с одного направления, вошли на Курщине в другое направление. Там есть у наших хорошая разработка. То есть мы там находимся, пока русские не захотят закончить войну или хотя бы (сделать) первый шаг — прекращение огня», — отметил он.

Он также подчеркнул, что россияне постоянно осуществляют наступательные действия, но провести большую операцию им не удалось.

«Накопление войск именно на Сумском направлении, к которому они готовились с Курского направления, они не смогли сделать из-за наших соответствующих действий. Как то на Покровском направлении, на Константиновке, у нас были проблемы, но были успешные бои. За последние двое суток мы их оттолкнули на четыре километра на Константиновке. То есть они не могут полностью снять все свои войска с Покровского направления. Так же как они не могли перебросить все войска на Покровское направление, чтобы захватить Покровск», — подчеркнул президент.

Отдельно Зеленский рассказал о ситуации на Запорожском и Херсонском направлениях.

«Мы видели информацию относительно Запорожского направления. То есть у них неизменные цели. Есть у них некоторые фантасты, которые продолжают говорить о Херсонской наступательной операции через реку. Но понятно, что это именно те говорят — не уверен, что в трезвом состоянии — русские, которым всё равно, сколько там людей погибнет. Форсировать реку, мы понимаем, что это такое на Херсонщине, сегодня абсолютно невозможно», — резюмировал украинский лидер.

Напомним, Зеленский рассказал о текущей ситуации с мобилизацией.