Украинцам планируют увеличить штрафы за превышение скорости

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект № 13314, который предусматривает введение пропорциональности ответственности за превышение скорости движения транспортных средств. То есть чем больше превышение скорости, тем строже наказание.

Сейчас в Украине действуют штрафные санкции за превышение скорости на 20 и более км/ч.

«Указанный подход фактически стимулирует водителей двигаться с превышением разрешенной скорости движения на 20 км/ч. Среди государств-соседей Украины и государств-членов ЕС такое „разрешенное“ превышение скорости на 20 км/ч существует только в Российской Федерации», — говорится в документе.

Законопроектом предлагается установить соразмерность наказания относительно степени опасности нарушения. Предлагается такая градация:

>10 км/ч — 340 грн

>20 км/ч — 680 грн

>30 км/ч — 1360 грн

>40 км/ч — 1700 грн

>60 км/ч — 2720 грн

>80 км/ч — 3400 грн.

Кроме того, если превышение скорости вызвало создание аварийной обстановки лишение права управления на срок от 6 месяцев до 1 года.

Авторы проекта отмечают, что по международным исследованиям, скорость движения между 30 и 70 км/ч имеет решающее влияние на вероятность и последствия совершения ДТП, особенно когда речь идет о движении в населенных пунктах.

Разница в скорости движения между 50 км/ч и 70 км/ч незначительна с точки зрения водителя, однако она является решающим фактором между жизнью и смертью в случае ДТП. Именно по этим причинам в ЕС существует стандартное ограничение скорости 50 км/ч в населенных пунктах (которое ввела и Украина в 2019 году), а на улицах, где есть смешанное движение пешеходов и велосипедистов, ограничение скорости часто составляет 30 км/ч или меньше.

«В Украине же, в восприятии украинских водителей, фактическое ограничение скорости движения в городах и селах составляет 70 км/ч, так как до этого уровня штрафные санкции за это нарушение отсутствуют», — говорится в пояснительной записке.

Напомним, водителям по всей Европе грозят единые запреты на вождение.