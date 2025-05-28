Украинцам планируют увеличить штрафы за превышение скорости

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект № 13314, который предусматривает введение пропорциональности ответственности за превышение скорости движения транспортных средств. То есть чем больше превышение скорости, тем строже наказание.
Сейчас в Украине действуют штрафные санкции за превышение скорости на 20 и более км/ч.
«Указанный подход фактически стимулирует водителей двигаться с превышением разрешенной скорости движения на 20 км/ч. Среди государств-соседей Украины и государств-членов ЕС такое „разрешенное“ превышение скорости на 20 км/ч существует только в Российской Федерации», — говорится в документе.
Законопроектом предлагается установить соразмерность наказания относительно степени опасности нарушения. Предлагается такая градация:
>10 км/ч — 340 грн
>20 км/ч — 680 грн
>30 км/ч — 1360 грн
>40 км/ч — 1700 грн
>60 км/ч — 2720 грн
>80 км/ч — 3400 грн.
Кроме того, если превышение скорости вызвало создание аварийной обстановки лишение права управления на срок от 6 месяцев до 1 года.
Авторы проекта отмечают, что по международным исследованиям, скорость движения между 30 и 70 км/ч имеет решающее влияние на вероятность и последствия совершения ДТП, особенно когда речь идет о движении в населенных пунктах.
Разница в скорости движения между 50 км/ч и 70 км/ч незначительна с точки зрения водителя, однако она является решающим фактором между жизнью и смертью в случае ДТП. Именно по этим причинам в ЕС существует стандартное ограничение скорости 50 км/ч в населенных пунктах (которое ввела и Украина в 2019 году), а на улицах, где есть смешанное движение пешеходов и велосипедистов, ограничение скорости часто составляет 30 км/ч или меньше.
«В Украине же, в восприятии украинских водителей, фактическое ограничение скорости движения в городах и селах составляет 70 км/ч, так как до этого уровня штрафные санкции за это нарушение отсутствуют», — говорится в пояснительной записке.
Напомним, водителям по всей Европе грозят единые запреты на вождение.