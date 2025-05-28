Российские спортсмены не будут допущены к зимней Олимпиаде 2026 года

Сборная России по хоккею не примет участия в зимних Олимпийских играх 2026 года. Международный олимпийский комитет подтвердил отстранение спортсменов страны-агрессора, сообщает Reuters.

МОК продолжает придерживаться рекомендаций, исключающих российские команды из участия в международных соревнованиях. Международная федерация хоккея (IIHF) ранее запретила участие хоккеистов из России и Беларуси после начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины.

На хоккейный турнир Олимпиады-2026 отправятся 12 национальных команд. Все матчи пройдут в Милане. Город, известный как столица моды, подготовил две площадки: PalaItalia и Fiera Milano.

Напомним, президент ФИФА хочет вернуть Россию в мировой футбол.