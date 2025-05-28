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Новости > Зеленский рассказал о текущей ситуации с мобилизацией

Зеленский рассказал о текущей ситуации с мобилизацией

Александр Панько
28.05.25 11:30
154
Зеленский рассказал о текущей ситуации с мобилизацией

Темпы мобилизации в Украине являются неизменными. Они остаются такими, какие были и полгода назад. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с журналистами, которая состоялась 27 мая.

«Темпы мобилизации не изменились. Я не вижу, чтобы они отличались от того, что было за последние полгода. Я имею в виду те планы, которые есть в Генштабе, и то, что там они делают», — сказал глава государства.

Президент рассказал, что слышал в докладе начальника Генштаба Андрея Гнатова на Ставке и командующего Сухопутных войск Михаила Драпатова, что они «движутся в своем плане».

Также Зеленский сделал заявление и что касается поставок вооружения в Украину.

«Они идут. Мы постоянно говорим с разными странами по увеличению поставок. В основном на уровне Минобороны, на моем уровне, а потом менеджментом занимаются соответствующие институции. Поэтому и нужно финансирование, потому что мы начали находить небесплатные варианты. Это важно для нас. Какие-то вещи открываются, для них нужны финансы», — сказал президент.

По его словам, это касается и артиллерийских снарядов и ПВО, разных вещей, но на все это нужны финансы.

«Бюджет у вас один, и вы планируете одно. Потом, когда понимаете, что помощь может уменьшаться, что это бесплатная помощь, что она уменьшается, а у войны аппетит не уменьшается — война вот такая, какая есть, — и поэтому надо увеличивать количество соответствующего оружия или снарядов. Важно, что мы их находим, что они есть. На рынке это есть. Это важно», — добавил он.

Напомним, Зеленский продлил мобилизацию и военное положение до 6 августа.

Тэги: мобилизация, Владимир Зеленский

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