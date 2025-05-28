В Лондоне хотят легализовать хранение каннабиса

Мэр Лондона Садик Хан выступил с резонансным заявлением. Об этом пишет издание The Telegraph.

В публикации сказано: «Садик Хан призвал декриминализировать хранение каннабиса из-за опасений, что законы о наркотиках подрывают отношения полиции с этническими общинами».

Говорится о том, что чиновник призвал к тому, чтобы хранение небольших количеств натуральной марихуаны больше не было уголовным преступлением из-за опасений, что полиция якобы непропорционально часто обращает внимание на представителей этнических общин в рамках обысков на наркотики.

Впрочем, подчеркивается, что политик не имеет полномочий легализовать каннабис в британской столице, а против легализации наркотиков уже выступила правящая Лейбористская партия, включая премьер-министра Кира Стармера и министра внутренних дел Иветт Купер.

Ранее в Украине вступил в силу закон о легализации медицинского каннабиса.