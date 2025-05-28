Решение европейцев отменить ограничения на дальность действия вооружений для Украины является «серьезной эскалацией». Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в комментарии российским пропагандистам.

«Так или иначе, если это соответствует действительности, то это эскалация, эскалация серьезная... Это, буквально, сразу на несколько шагов в сторону дополнительной конфронтации и, конечно, это все самым решительным образом диссонирует с мирными усилиями, с мирным процессом, который начинается и еще находится в совсем хрупком состоянии», — заявил он и добавил, что в Москве пока не понимают, соответствует ли заявление об отмене этих ограничений действительности.

В этом контексте Песков напомнил о вчерашнем заявлении канцлера ФРГ Фридриха Мерца относительно дальнобойного оружия для Украины, а также о его уточнении своих слов.

«Мы видим, что европейцы не стоят на пути мира. Европейцы стоят на пути дальнейшего усиления давления на Россию. Они, как и прежде, мечтают тем, что от России можно чего-то добиться давлением, а не готовностью прислушаться к обеспокоенностям. Это, наверное, самая большая утопия, которой можно заниматься на европейском континенте», — отметил он.

Напомним, США, Германия, Франция и Британия не ограничивают Украину в ударах по РФ.