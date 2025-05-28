Келлог озвучил общие потери Украины и РФ в войне

Общие потери России и Украины за более чем три года полномасштабной войны достигли 1,2 миллиона человек. Об этом заявил специальный представитель президента США Кит Келлог в эфире Fox News.

«Президент Трамп абсолютно прав. Нужно прекратить эти убийства. Когда смотришь на цифры... это массовые убийства — в промышленных масштабах. Когда у вас есть потери с обеих сторон, которые превышают 1 миллион, а сейчас, по консервативным подсчетам, мы говорим о 1,2 миллиона, это поражает», — сообщил генерал.

По словам Келлога, потери Москвы и Киева уже превысили количество убитых и раненых американских военных во Второй мировой войне. Согласно открытым источникам, в 1941-1945 годах США потеряли 418 тысяч погибшими и еще 670 тысяч были ранены.

Похожие данные ранее опубликовали в НАТО. Так, по оценкам разведки, в войне погибло около 250 тысяч российских военных, тогда как общие потери превысили 900 тысяч. Международный институт стратегических исследований (IISS) добавляет, что 376 тысяч россиян, отправленных на фронт, получили тяжелые ранения.

Келлог также акцентировал внимание на массированных российских обстрелах украинских городов.

«Без разбора убивают женщин и детей с помощью ракетных атак или атак беспилотников. Это явное нарушение Женевского протокола 1977 года, который призван предотвратить это. Женевская конвенция — это правила ведения войны. И это было добавлено к ней. Россияне подписались под ней, Соединенные Штаты подписались, и украинцы тоже подписались. И это сделано для того, чтобы предотвратить эти невиборочные убийства, которые вы видели на выходных», — объяснил он.

Кроме того, во время эфира генерал отметил, что Киев уже передал Вашингтону список условий для потенциального мирного договора с Россией. Теперь США ожидают такой документ и от Кремля.

«Как только это произойдет, Америка «объединит» эти два послания, чтобы найти «точку соприкосновения», — добавил он.

После этого, по словам спецпредставителя Трампа, может состояться новая встреча делегаций Украины и России.

«Мы хотели бы провести ее в Ватикане, и мы были готовы, но россияне не захотели ехать туда. Поэтому я думаю, что Женева может стать местом следующей встречи», — резюмировал Келлог.

Напомним, Россия потеряла в войне 983 890 солдат.