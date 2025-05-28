В Белом доме сделал резонансное заявление по поводу криптовалют

Президенту США Дональду Трампа желает обеспечить для США роль сверхдержавы в сфере криптовалюты. Об этом сказал исполнительный директор совета консультантов Белого дома по цифровым валютам Бо Хайнс.

Отмечается следующее: «Он определенно понимает важность того, чтобы Соединенные Штаты лидировали в мире, являясь сверхдержавой в Вitcoin и крипто-столицей мира».

Добавляется: «Дональд Трамп говорил это неоднократно, заботясь в этом».

Сообщается, что политик «абсолютно серьезен в том, чтобы добиваться выполнения собственных обещаний в этом вопросе».

Ранее Трамп заработал на торговле криптовалютой баснословные деньги.