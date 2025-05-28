Россия наращивает активность у границ Черниговской области

Военное присутствие российских оккупантов фиксируется вдоль всей границы Черниговской области. Об этом заявил Вадим Мысник, представитель Оперативно-тактической группировки Северск в эфире телемарафона.

«То есть они держат в напряжении и сковывают наши боевые подразделения, чтобы мы не перебрасывали на более горячие участки фронта», — отметил представитель.

По его словам, наибольшая концентрация врага — и по обстрелам, и по живой силе — это напротив Сумской области, а именно в Курской области России.

Напомним, РФ накапливает войска у границы с Харьковской областью.