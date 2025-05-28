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Новости > Россия наращивает активность у границ Черниговской области

Россия наращивает активность у границ Черниговской области

Александр Панько
28.05.25 10:19
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Россия наращивает активность у границ Черниговской области

Военное присутствие российских оккупантов фиксируется вдоль всей границы Черниговской области. Об этом заявил Вадим Мысник, представитель Оперативно-тактической группировки Северск в эфире телемарафона.

«То есть они держат в напряжении и сковывают наши боевые подразделения, чтобы мы не перебрасывали на более горячие участки фронта», — отметил представитель.

По его словам, наибольшая концентрация врага — и по обстрелам, и по живой силе — это напротив Сумской области, а именно в Курской области России.

Напомним, РФ накапливает войска у границы с Харьковской областью.

Тэги: Россия, граница, войска, Черниговская область

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