В Минэнерго раскрыли масштабы ущерба энергосети от атак РФ

Комбинированные удары РФ по энергетике Украины в течение последних двух месяцев привели к более чем 1200 нарушениям в работе электросетей, 70 инцидентам в нефтегазовом секторе и 11 — в угольном. Об этом сообщило Министерство энергетики на своей странице в Facebook во вторник.

В связи с агрессией РФ в Украине сохраняется потребность в получении энергетического оборудования и комплектующих для того, чтобы подготовить систему к прохождению следующего осенне-зимнего периода.

Одним из таких источников является Фонд поддержки энергетики, анонсированные взносы партнеров в который на май 2025 года достигают более 1,1 млрд евро и который объединил 33 донора из 22 стран, в том числе, правительств, частных компаний, корпораций, международных организаций.

По состоянию на конец апреля 2025 года, Фонд поддержки энергетики оказал помощь примерно 70 энергокомпаниям в Украине.

В начале апреля 2025 года глава Минэнерго Герман Галущенко отмечал, что Фонд поддержки энергетики, созданный в апреле 2022 года по его и экс-еврокомиссара по энергетике Кадри Симсон инициативе, аккумулировал EUR1,2 млрд донорских взносов.

При этом министр подчеркнул, что дефицит средств в Фонде сохраняется на уровне 400-500 млн евро.

Напомним, из-за непогоды в Украине без электричества остались десятки населенных пунктов.