«Шaхтер» назначил нового главного тренера

Донецкий «Шахтер» объявил, что новым главным тренером команды стал Арда Туран. О назначении сообщили на экранах в торгово-развлекательном центре Gulliver в Киеве.

Последним клубом Турана был турецкий «Эюпспор», с которым он занял шестое место, заработав 53 очка за 36 матчей.

Турецкий специалист сменил на этом посту Марино Пушича, покинувшего Шахтер по завершении сезона.

Пушич возглавил команду в октябре 2023 года, и под его руководством «Шахтер» провел 71 матч, одержав победу в 44 из них. За это время клуб один раз выиграл Украинскую Премьер-лигу и дважды завоевал Кубок Украины. В текущем сезоне донецкий коллектив завершил чемпионат на третьем месте.

Напомним, на днях сообщалось, что Марино Пушич уволен из «Шахтера».