Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 983 890 солдат

Война в Украине продолжается. Генштаб ВСУ поведал о потерях россиян на среду, 28 мая.

Сообщается, что были ликвидированы уже 983 890 солдат.

Кроме этого информируется о таком уроне РФ: 10 864 танка, 22 644 боевые бронированные машины, 28 355 артиллерийских систем, 1 397 РСЗО, 1 171 средство ПВО, 372 самолета, 336 вертолетов, 37 918 БПЛА оперативно-тактического уровня, 3 265 крылатых ракет, 28 кораблей/катеров, одна подлодка, 49 959 единиц автомобильной техники и автоцистерн, а также 3 902 единицы специальной техники.

Ранее Киев и Лондон заключили многомиллиардное соглашение о поставках вооружений.