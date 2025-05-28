Стало известно, бежит ли время с возрастом быстрее

Эксперты из Канзасского университета в США опровергли миф о том, что с возрастом время бежит быстрее. Появились данные их отчета.
В нем сказано о том, что ощущение течения времени связано не с рутиной, а с личностным ростом и насыщенностью будней.
Ученые провели четыре опыта, в которых участвовали 2,5 тысяч людей.
Было выявлено, что периоды, наполненные развитием и достижениями, воспринимаются как более мимолетные.
Добавляется, что чувство удовлетворения и ностальгии усиливает эффект ускоренного времени, а рутинные периоды не всегда кажутся более короткими.
Говорится: «Парадоксально, но когда мы наиболее погружены в значимую деятельность, время субъективно ускоряется».
Выдвинуто два объяснения такого феномена.
Американцы рассказали: «Теория роста-погружения – интенсивное развитие заставляет меньше обращать внимание на ход времени. Альтернативный вариант – гипотеза роста-тоски, согласно которой ностальгия по важным периодам создает иллюзию их мимолетности».
При этом статистический анализ подтвердил то, что именно удовлетворенность жизнью, а не количество событий, лучше всего предсказывает ощущение быстротечности времени.
Специалисты предлагают переосмыслить отношение к ускоряющемуся времени.
Так, к примеру, вместо борьбы с темпом жизни стоит сосредоточиться на ее наполненности, а ощущение пролетающего времени может быть маркером осмысленного существования.
Резюмируется: «Быстротечность – не признак пустой жизни, а свидетельство ее насыщенности».
Ранее ученые поведали, как прожить более ста лет.