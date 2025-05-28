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Новости > Стало известно, бежит ли время с возрастом быстрее

Стало известно, бежит ли время с возрастом быстрее

Александр Панько
27.05.25 15:07
285
Стало известно, бежит ли время с возрастом быстрее

Эксперты из Канзасского университета в США опровергли миф о том, что с возрастом время бежит быстрее. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что ощущение течения времени связано не с рутиной, а с личностным ростом и насыщенностью будней.

Ученые провели четыре опыта, в которых участвовали 2,5 тысяч людей.

Было выявлено, что периоды, наполненные развитием и достижениями, воспринимаются как более мимолетные.

Добавляется, что чувство удовлетворения и ностальгии усиливает эффект ускоренного времени, а рутинные периоды не всегда кажутся более короткими.

Говорится: «Парадоксально, но когда мы наиболее погружены в значимую деятельность, время субъективно ускоряется».

Выдвинуто два объяснения такого феномена.

Американцы рассказали: «Теория роста-погружения – интенсивное развитие заставляет меньше обращать внимание на ход времени. Альтернативный вариант – гипотеза роста-тоски, согласно которой ностальгия по важным периодам создает иллюзию их мимолетности».

При этом статистический анализ подтвердил то, что именно удовлетворенность жизнью, а не количество событий, лучше всего предсказывает ощущение быстротечности времени.

Специалисты предлагают переосмыслить отношение к ускоряющемуся времени.

Так, к примеру, вместо борьбы с темпом жизни стоит сосредоточиться на ее наполненности, а ощущение пролетающего времени может быть маркером осмысленного существования.

Резюмируется: «Быстротечность – не признак пустой жизни, а свидетельство ее насыщенности».

Ранее ученые поведали, как прожить более ста лет.

Тэги: ученые, мир, наука

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